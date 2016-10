Grêmio vence o Vitória fora de casa e volta a sonhar com a Libertadores

Depois de três meses sem vencer fora de casa, o Grêmio pôs fim à maldição na noite desta quarta-feira (5), quando venceu o Vitória por 1 a 0, na Fonte Nova, em Salvador, Bahia.

Aos 8 minutos do segundo tempo, o Grêmio abriu o placar com gol do volante Jailson. O placar, garante ao tricolor gaúcho se manter vivo na briga por uma vaga na Libertadores, uma vez que G-6 já é uma realidade.

Somando 43 pontos, o time treinado por Renato Portaluppi se manteve dois pontos atrás do Atlético-PR (que venceu a Chapecoense), último a classificar-se no momento.

Na quinta-feira (13), o tricolor recebe os paranaenses na Arena. Já o Vitória permanece com 35 pontos e se mantém na zona de rebaixamento.

Escalação

Vitória – Fernando Miguel; Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo, Tiago Real e Marinho; Zé Love e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

Grêmio – Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Iago; Walace, Jailson, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Henrique Almeida. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Émerson Ferreira (MG). Auxiliares: Luiz Antonio Barbosa (MG) e Marconi Helbert Vieira (MG)

Horário: 19h30

Comentários