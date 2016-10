Inimaginável

Uma das instituições financeiras de maior tradição e credibilidade não escapou: investigação da Lava Jato aponta para irregularidades na Caixa Econômica Federal. Entre 2011 e 2015, teria havido cobrança e recebimento de propina por parte de empresas interessadas em obter empréstimos da Reserva de Investimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, administrado pela Caixa.

Criada em 1861 pelo Imperador Dom Pedro II, mergulha no reino dos escândalos.

LONGE

A campanha eleitoral chega ao final distante do que deveria ser. Os eleitores esperavam propostas consequentes, defesa de ideias e comprovação da viabilidade das promessas tendo os orçamentos como base.

ERA DA INSTABILIDADE

A presidente do Ibope, Márcia Cavallari, não garante nada sobre as intenções de voto para domingo: “As pessoas tomam decisões cada vez mais tarde, sobretudo nesta era de comunicação via WhatsApp e redes sociais”.

OFENSIVA

A Ordem dos Advogados Brasil encaminha hoje pedido de CPI na Assembleia Legislativa sobre verbas para segurança pública. Reunião com técnicos das Secretarias do Planejamento e da Fazenda abreviaria o caminho.

EM ALTA

Sobe a cotação do deputado federal Darcisio Perondi no Palácio do Planalto, após a aprovação da Proposta Emenda Constitucional que estabelece teto de gastos para a despesa pública. Derrubou barreiras comprovando que as áreas da Saúde e da Educação não serão afetadas.

O IMPOSSÍVEL ACONTECE

Por estar ao lado do cofre do Ministério da Fazenda, o governo do Distrito Federal sempre nadou em dinheiro. Ontem, surgiu o anúncio de que não há como pagar os salários dos servidores em novembro.

ECONOMIA DE GUERRA

O governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, tem pronto pacote que enviará à Assembleia Legislativa. Com o Tesouro do Estado em situação desesperadora, começará diminuindo de 20 para oito o número de secretarias. Doa a quem doer.

DILEMA

As escolas privadas não sabem o que fazer. Se aumentam as mensalidades, perdem alunos. Sem reajuste ficam deficitárias. Como mariscos na crise, 5 mil professores foram demitidos em todo o País este ano.

HÁ DEZ ANOS

A 27 de outubro de 2006, os candidatos Lula e Geraldo Alckmin se enfrentaram pela última vez em debate pela TV. Mantiveram a troca de acusações dos três confrontos anteriores. Os casos de corrupção provocaram os momentos de maior tensão.

RÁPIDAS

* As vésperas das eleições, Carlos Lacerda costumava dizer: “O futuro não é o que tememos, mas o que ousamos.”

* Aos que, de vez em quando, defendem a volta da ditadura: Democracia que não se sustenta em padrões éticos não é Democracia.

* Amigos de Eduardo Cunha seguem espalhando boatos e criando pânico em Brasília por conta da famosa língua solta do ex-parlamentar.

* Deu no jornal: “Rússia reivindica base militar na Venezuela”. As tropas serão recebidas com tapete vermelho.

* Houve tempo em que partidos políticos iam até as últimas consequências. Hoje, contentam-se com as primeiras.

