Inmet e Defesa Civil alertam para chuvas, raios, ventos fortes e queda de granizo no Rio Grande do Sul

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta por meio de aviso meteorológico especial sobre a mudança de tempo na região Sul do Brasil. A informação também foi reforçada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Os institutos de meteorologia preveem para esta segunda-feira (19) chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas, vento forte e possível queda de granizo, em áreas isoladas do Estado. O nível de severidade está classificado como “perigo”.

Veja o boletim do Inmet na íntegra:

AVISO METEOROLÓGICO ESPECIAL Nº 025

PERIGO

Amanhã, segunda-feira (19-02-2018) entre 09h e 24h as condições meteorológicas serão favoráveis a ocorrência de chuva moderada a forte com possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento entre (60km/h e 90km/h) em áreas isoladas do Sul, Oeste, Centro e Noroeste do Rio Grande do Sul; Oeste de Santa Catarina e no Oeste e Sudoeste do Paraná.

SEPRE/8ºDISME

Confira a previsão para o começo desta semana:

Na segunda-feira (19), indicação de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste; nas demais regiões, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Possibilidade de chuva forte com queda de granizo em áreas isoladas do Oeste, Sul, Centro e Noroeste. As temperaturas oscilarão entre 13°C e 34°C.

Na terça-feira (20), o tempo permanecerá instável com muitas nuvens e chove no decorrer do dia. Segue risco de chuva forte, com volumes elevados em curtos períodos, acompanhada de raios e trovoadas. O vento sopra do quadrante Leste/Sul. A temperatura não sobe muito e fica amena. Mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 24°C e 26°C.

Na quarta-feira (21), o tempo ficará nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva no Leste e Nordeste; nas demais regiões, parcialmente nublado. Os termômetros deverão oscilar entre 13°C a 32°C.

(Fabiane Christaldo/O Sul)

