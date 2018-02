Inocêncio Teles Moreira Filho assumiu a Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

O servidor público Inocêncio Teles Moreira Filho já está à frente da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O profissional atua na casa há 37 anos e substitui o jornalista Marcelo Nepomuceno, que esteve no cargo ao longo de 2017. “Agora é o momento de traçar uma linha de trabalho para, então, colocar ações em prática”, relatou ao Coletiva.net. A nova Mesa Diretora, presidida pelo deputado estadual Marlon Santos (PDT), tomou posse na última quinta-feira.

Inocêncio informou que o foco inicial da sua gestão será na área da cultura, especialmente no que se refere à literatura. Também mencionou que dentre os primeiros passos na TV, buscará reformular o programa “Mateada”, que é transmitido ao vivo todos os sábados. “A ideia é avançarmos para o Interior, a fim de contemplar todas as regiões do Estado”, adiantou. Ainda, pretende estabelecer uma série de ações relacionadas à publicidade do órgão público.

Na equipe de Inocêncio estão os diretores Luana Rodrigues Costa (Jornalismo), Mauro Falcão (Publicidade) e Luís Carlos Barbosa (Cultura). “Ainda estou me familiarizando com a equipe a fim de estabelecermos um time conciso”, destacou e acrescentou: “Nossa intenção é ter um bom relacionamento com a imprensa”.

