Inovação no tratamento da infertilidade masculina foi tema do 14º Encontros com a Ciência

Aconteceu no último sábado, em Porto Alegre, a 14ª edição do Encontros com a Ciência, evento de atualização e troca de conhecimentos sobre Infertilidade promovido pelo Centro de Reprodução Humana Nilo Frantz.

O urologista Dr. Daniel Zylbersztejn, orientador do curso de Pós- Graduação em Urologia da UNIFESP e médico responsável pelo Laboratório de Análises Seminal do Grupo Fleury veio à capital gaúcha falar sobre a Avaliação da In fertilidade masculina, Muito além do espermograma.

O encontro contou também com a participação do Dr. Ricardo de Oliveira, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor da RDO diagnósticos Médicos que palestrou sobre Doenças Reumatológicas e Reprodução Assistida. (aloimunudade, trombofilias entre outras).

O Encontros com a Ciência faz parte do programa de Educação Continuada Nilo Frantz que reúne médicos e profissionais da area da saúde para uma manhã de aprimoramento científico e troca de experiências .

Deixe seu comentário: