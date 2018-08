Inovações no tratamento das doenças reumáticas pautam 21ª Jornada Conesul de Reumatologia e 46ª Jornada Gaúcha

Metas ambiciosas – como eliminar sintomas das doenças reumáticas e bloquear o surgimento de limitações físicas – estão no centro dos debates da 21ª Jornada Conesul de Reumatologia e 46ª Jornada Gaúcha, que acontece em Gramado (RS), de 16 a 18 de agosto. A edição deste ano conta, também, com o I Encontro de Pacientes Reumáticos. Cerca de 650 participantes de 21 estados brasileiros são esperados para debater e acompanhar os eventos que se propõem a lançar um novo olhar sobre as doenças reumáticas . Para tanto, 110 conferencistas do Cone Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – e dois internacionais foram convidados.

Uma das grandes preocupações em termos de saúde pública é que a prevalência das doenças reumáticas – existem mais de 200 – aumenta com a idade, fator importante para um olhar mais aguçado, visto o envelhecimento da população brasileira e, em especial, gaúchos e cariocas, que têm 18,6% da população com mais de 60 anos (dados IBGE 2017). Mas, mesmo pessoas jovens e crianças podem ter algumas dessas doenças. De acordo com o presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul – promotora do evento -, Dr. Ricardo Xavier, a suscetibilidade depende do tipo de doença reumática: degenerativas/desgaste ocorrem mais no idoso, algumas autoimunes sistêmicas, como o lúpus, em mulheres jovens, a artrite reumatoide em meia-idade, a fibromialgia (mais mulheres entre 20-50 anos). Para melhorar a qualidade de vida e previnir o surgimento de algum tipo de doença reumática, os médicos dizem que as orientações são variáveis, mas as recomendações gerais são: atividade física regular, que inclua exercícios de resistência (orientados e adequados para a faixa etária), dieta mediterrânea rica em omega-3, manter níveis normais de vitamina D, evitar obesidade e tabagismo.

Encontro de Pacientes

Em parelelo ao encontro científico acontece, pela primeira vez, o I Encontro de Pacientes Reumáticos. O evento foi pensado pela comissão organizadora e conta com a participação de dois grupos de pacientes com doença reumática: Alurel (do Vale dos Sinos) e o GRUPAL, de Porto Alegre. Ambos, em conjunto com a equipe organizadora da jornada, definiram os temas de interesse da comunidade a serem abordados por médicos com larga experiência nas respectivas áreas. Izabel Oliveira, presidente da Associação de Lupus e Outras Doenças Reumáticas do Vale dos Sinos (Alurel), estima que cerca de 100 pessoas – entre pacientes, médicos de outras especialidades, profissionais da área da saúde e cuidadores – estarão presentes no encontro. A mobilização dos pacientes tem sido fundamental para a construção de políticas públicas com benefícios diretos para a população. Isabel destaca como exemplos a inclusão de um medicamento de uso contínuo na lista de remédios gratuitos liberados pelo SUS e a lei 14.784/2015, de dezembro de 2015, que trata da política de conscientização e orientação sobre Lúpus no Rio Grande do Sul.

Serviço:

21ª Jornada Cone Sul de Reumatologia/ 46ª Jornada Gaúcha

16 a 18 de agosto – Gramado/RS – Hotel Master Premium Gramado

www.eventus.com.br/conesul2018

Inscrições: conesul@eventus.com.br

Primeiro Encontro de Pacientes Reumáticos do Cone Sul ( 16/8)

Contato: grupal-gerencia@outlook.com

Realização: Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul

Promoção: Sociedade Brasileira de Reumatologia

