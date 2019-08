Inpe poderá ter um militar como diretor, segundo ministro da Ciência Marcos Pontes

O nome do novo diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), deve ser conhecido até está terça-feira (05), segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes. De acordo com ele, para escolher o novo diretor, vai ser avaliada a técnica dos participantes. Em destaque para a vaga, estão um oficial da Aeronáutica e um doutor em desmatamento.

O ministro pensa que o ex-diretor do Inpe, Ricardo Galvão, tenha prejudicado o cenário ao ir atrás da imprensa e contestar as afirmações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Pontes analisa que se o ex-diretor tivesse buscado por ele, nada disso teria acontecido, pois se resolveria no diálogo.

Além disso, o ministro falou que não vê problema caso seja chamado para esclarecer dúvidas no Senado Federal sobre declarações polêmicas de pessoas que fazem parte do governo. Pontes deseja explicar os dados do ministério da ciência para o presidente da república e outros ministros.

