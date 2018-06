A delegada Adriana Belém, da 16ª Delegacia de Polícia do Rio, instaurou um inquérito para investigar a denúncia de agressão de Jeniffer Oliveira, de “Malhação: Vidas brasileiras”, contra o ex-namorado, o ator Douglas Sampaio. As imagens do bar onde aconteceu a briga já foram solicitadas e os responsáveis ficaram de entregá-las até quinta. Também falta o laudo do exame de corpo de delito.

