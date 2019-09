O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, afirmou que o inquérito criminal aberto no tribunal descobriu ameaças “gravíssimas” contra “ministros e cidadãos”. A declaração foi dada em entrevista à GloboNews. O inquérito foi criado em março, por determinação de Toffoli. Ele afirmou ainda que os ataques diminuíram desde a abertura do inquérito.

