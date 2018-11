A Polícia Civil prometeu para esta primeira quinzena do mês a conclusão do inquérito sobre a morte de um suspeito próximo ao prédio 50 da PUCRS, em Porto Alegre, na tarde de 27 de setembro. Alegando legítima defesa, um PM da reserva se apresentou como autor dos tiros que atingiram Rafael Silva, 26 anos, que possuía antecedentes criminais e estaria praticando assaltos no campus.

