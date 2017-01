Inscrições abertas para a 1ª Jornada Empreendedora: Administração e Startups

Estão abertas as inscrições para a 1ª Jornada Empreendedora: Administração e Startups, que acontece nos dias 23 e 24 de janeiro, das 8h30 às 18h30, na sede do Conselho Regional de Administração do RS (R. Marcílio Dias, 1030). O encontro tem como proposta a imersão em assuntos como empreendedorismo, construção de startups, papel do administrador empreendedor, novas ferramentas, design thinking e mindset empreendedor. A metodologia é baseada nos 12 Passos da Jornada do Herói, descritos por Joseph Campbell, e desenvolve-se em três momentos: Despertar (autoconhecimento, percepção, superação e mindset), Fazer (prática, ferramentas e barreiras) e Viver Empreender (desafios, cases, dia a dia do empreendedor).

Promovido pelo CRA-RS e a Escola Superior de Administração – ESAdm, em parceria com a Associação dos Profissionais e Empresas de Administração do Rio Grande do Sul e a Pocket Creative Lab, o evento tem o objetivo de motivar os participantes a construir e executar novas ideias, seja dentro das próprios empresas ou criando novos negócios. Mais informações e inscrições no link goo.gl/ElXCf9.

