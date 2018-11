Inscrições abertas para Atendimento Especializado gratuito a micro e pequenos empreendedores. Iniciativa é uma parceria entre a Escola Profissional Fundatec (EPF) e Sebrae RS

Estão abertas as inscrições para o Atendimento Especializado Sebrae RS realizado em parceria com a Escola Profissional Fundatec (EPF). A consultoria, gratuita, acontece todas às quartas-feiras, a partir das 14h, e tem como objetivo orientar empreendedores quanto a melhorias no desempenho dos seus negócios. As reuniões acontecem na sede da Fundatec (Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre, mediante agendamento prévio e após a validação dos dados da empresa.

O atendimento, realizado por profissionais do Sebrae RS, tem a participação dos alunos do curso Técnico de Administração da EPF, que contam com casos reais de empreendedorismo para aprimorarem os estudos. Mais informações e inscrições pelo telefone 51 3320-1014 ou pelo e-mail comunicacao@fundatec.org.br.

