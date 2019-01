Inscrições abertas para Concursos do Grupo Hospital Conceição GHC (RS). As oportunidades são para mais de 30 cargos

Estão abertas, até o dia 11 de fevereiro, as inscrições para os Concursos Públicos do Grupo Hospital Conceição GHC (RS), realizados pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec. Estão disponibilizadas oportunidades para os níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental, com carga horária de 120 a 220 horas mensais, com salários de até R$ 21.406,80

O custo das inscrições é de R$ 39,00 a R$ 99,00, conforme nível de escolaridade. Os interessados devem se inscrever pelo site concursos.fundatec.org.br, onde também é possível conferir informações completas referentes aos editais. A Fundatec disponibiliza em sua sede (Rua. Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre, computadores para acesso à internet durante o período de inscrições. A data provável de aplicação das provas de ambos os concursos é 17 de março de 2019.

Deixe seu comentário: