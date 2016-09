Inscrições abertas para curso Técnicas de Vendas e de Negociação

Estão abertas as inscrições para o curso Técnicas de Vendas e de Negociação, promovido pelo Centro Sinplast de Inovação e Governança (CSIG) e ESPM-Sul. Voltado às empresas associadas ao Sinplast, o curso visa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes em vendas, por meio da gestão do cliente e do desenvolvimento de estratégias efetivas de vendas em mercados competitivos, abordando as diferentes técnicas. As aulas acontecem nos dias 7, 8, 21 e 22 de outubro, nas dependências da ESPM-Sul, em Porto Alegre. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 4 de outubro pelo e-mail franciele@sinplast.org.br. Mais informações no site www.sinplast.org.br.

