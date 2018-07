Inscrições abertas para cursos técnicos em diferentes áreas na Escola Profissional Fundatec

A Escola Profissional Fundatec – EPF está com inscrições abertas para cursos técnicos em diferentes áreas. São oferecidos o Técnico em Administração (EaD); o Técnico em Enfermagem (Presencial), em parceria com o Hospital Mãe de Deus; e o Técnico em Informática (Presencial), com apoio da Softsul. As aulas iniciam em agosto e as matrículas podem ser feitas pelo site epf.fundatec.org.br.

A EPF oferece uma metodologia e grade curricular atualizadas com as novidades do mercado, além de material gratuito online, salas de aula climatizadas e equipadas com wi-fi, professores com grande experiência no mercado, encaminhamento para vagas de estágio por meio de um setor específico, plataforma EaD de fácil acesso, participações em eventos gratuitos e uma biblioteca atualizada, com livros específicos de cada curso. A Escola fica localizada na Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2.012, Bairro Partenon, em Porto Alegre, e atende das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone (51) 3320-1059.

Deixe seu comentário: