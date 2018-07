Inscrições abertas para o 6º Prêmio Vencedores do Agronegócio, da Federasul

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Vencedores do Agronegócio, que ganha novidades nesta edição, com a inclusão da categoria Elas no Agro. O anúncio foi feito pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) que promove o evento que chega a sua sexta edição para o Vencedores do Agronegócio e segunda para Elas no Agro. As inscrições encerram dia 12 de agosto e o julgamento vai acontecer no dia 20, com a cerimônia de entrega dos Prêmios, em Esteio, no final de agosto, durante a Expointer, para marcar a estreia da Casa Federasul no Parque Assis Brasil.

O Prêmio Vencedores do Agronegócio e Elas no Agro identificam e valorizam as boas iniciativas do setor primário. Poderão participar instituições públicas ou privadas que estejam operando ou tenham ramificações de produtos e serviços na cadeia do agronegócio. Com cinco categorias, o 6º Prêmio Vencedores do Agronegócio está dividido em 1) Antes da Porteira; 2) Dentro da Porteira; 3) Depois da Porteira; 4) Sustentabilidade e 5) Elas no Agro.

A novidade desta edição é a homenagem às filiadas que apresentarem mais inscrições e as filiadas das cidades vencedoras, informou o coordenador do projeto e vice-presidente da Federasul Alexandre Gadret, que informa os patrocinadores do Prêmio: Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e apoio institucional da Eventize!

A ficha de inscrição, o regulamento e o roteiro para elaboração dos cases estão disponíveis no site federasul.com.br/agro, até o dia 12 de agosto.

