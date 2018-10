As inscrições para a 15ª turma do Projeto Pescar (Unidade Procempa) podem ser feitas até o dia 4 de novembro no site www.projetopescar.org.br. Serão selecionados 12 jovens com idades entre 16 e 19 anos, residentes em Porto Alegre e oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. O curso é gratuito e será realizado entre os meses de fevereiro e dezembro de 2019.

