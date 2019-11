Inscrições abertas para o Sesc Triathlon que acontece em Tramandaí, no dia 24 de novembro

Estão abertas as inscrições para o Sesc Triathlon 2019. A prova será realizada no dia 24 de novembro, em Tramandaí. A disputa engloba três modalidades esportivas que são: natação, ciclismo e corrida. Os interessados têm até às 19h do dia 20 de novembro para se inscrever no site do Sesc, onde podem conferir o percurso e o regulamento da competição.

O evento busca incentivar e estimular a prática de atividades físicas por meio de uma prova de elevada qualidade técnica e de grande repercussão nacional. O Triathlon conta com um percurso de 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida.

As categorias são femininas e masculinas de Elite Sprint, Amador, Comerciário/Dependente, Mountain Bike, Paratriathlon e Revezamentos. Haverá também disputa de Duathlon com 5km de corrida, 20km para ciclismo e mais 1,6km de corrida, também no feminino e no masculino.

Para mais informações acesse o site do Sesc ou entre em contato pelo telefone (51) 3684-3736. Também pela página do Facebook ou então no Sesc Tramandaí, na rua Barão do Rio Branco, número 69.

Modalidades:

Duathlon Triathlon

Corrida 1- Circuito de 1.666m – 3 voltas (5 km) Natação- 750m

Ciclismo- Circuito de 4 km – 5 voltas (20 km) Ciclismo – 20km

Corrida 2- Circuito de 1.666m – 1 volta (1.666m) Ciclismo – 20km