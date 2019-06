Inscrições abertas para Orquestra Jovem

Ocorrem até o dia 30 de novembro as inscrições para a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. São 20 vagas para alunos iniciantes e 20 para alunos intermediários e avançados. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente, na sede da Orquestra Jovem, na Fundação O Pão dos Pobres (Rua da República, 801, Cidade Baixa), de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 18h.

Deixe seu comentário: