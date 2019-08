Estão abertas, até o dia 15 de dezembro, as inscrições ao Prêmio Açorianos de Dança 2019. Podem se inscrever espetáculos, performances, produções e projetos que estrearam em Porto Alegre no ano de 2019, produzidos por artistas locais ou aqui radicados. O edital estará à disposição dos participantes no Centro Municipal de Cultura (av. Erico Verissimo, nº 307).

