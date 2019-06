Inscrições do Encceja tem crescimento de 75% em 2019

Foi divulgado nesta terça-feira (04), pelo Ministério da Educação, um crescimento de 75% nas inscrições do Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos (Encceja) 2019 em relação ao ano passado. Nesta edição foram um total de 2.973.375 inscrições contra as 1.695.607 em 2018.

A prova é designada para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e/ou ensino médio em tempo regular. Os inscritos do Encceja, buscam a certificação do ensino médio. Mais de 78% das inscrições foram para as provas nível médio e apenas 21,6% para ensino fundamental. Além disso, 51,5% das inscrições para ensino médio foram feitas por mulheres, já para o fundamental a média de mulheres ficou em 53%. Outro dado interessante é a faixa etária dos inscritos, entre 21 e 30 anos foram (972.076) para ensino médio, seguido por 31 a 59 anos com (859.497). Para ensino fundamental, inverteu-se a faixa etária, entre 31 e 59 anos (298.962), logo atrás 21 e 30 anos (177.754). Também foi realizado um levantamento, pelo Ministério da Educação, sobre as regiões com maior número de inscritos para os dois níveis. Os campeões foram: São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto em 611 municípios brasileiros e, para isso, e neste ano será reforçada a segurança para a realização das provas. Nenhum tipo de equipamento eletrônico poderá emitir som ou sinal durante o período da prova, caso isso ocorra o candidato será eliminado.

