Inscrições do Prêmio Fala, Professor! encerram-se na segunda-feira

O Prêmio Fala, Professor! (2019) chegou à última semana de inscrições dos projetos de professores de escolas municipais do Rio Grande do Sul, podendo ser realizado até 30 de setembro. A honraria gaúcha, que está na segunda edição, irá conceder prêmios aos educadores responsáveis e colégios que alberguem os projetos educativos vencedores. Podem se inscrever professores com projetos que se encaixem nas categorias “Anos Iniciais” e “Anos Finais” do Ensino Fundamental, e também docentes da “Educação Infantil” ou que desenvolvem projetos de música, na Categoria Especial “Música – Alegria na Escola”. Os quatro professores responsáveis pelas iniciativas destaques, cada um em sua categoria, serão premiados com valor líquido de R$5.000,00 (cinco mil reais) e as respectivas escolas com R$10.000,00 (dez mil reais) para investimentos internos. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.oteliodrebes.com.br/premiofalaprofessor.

Criado por Otelio Drebes, fundador das Lojas Lebes, e a esposa Marilene Drebes, professora de carreira, o Prêmio Fala, Professor! tem o objetivo de valorizar docentes e incentivar a criação de iniciativas que estimulem professores e alunos. Por isso, os critérios de avaliação dos projetos abrangem o envolvimento dos estudantes no projeto, a criatividade, inovação desenvolvimento do espírito de cooperação e civilidade, além de benefícios à comunidade local e impacto social. Drebes lançou em abril a segunda edição do prêmio, após o sucesso de 2018. O casal viaja pelo Estado neste mês para as últimas palestras destinadas a divulgação do prêmio.

Otelio Drebes e as palestras Lições de Vida

Além do Prêmio Fala, Professor!, Drebes atua como palestrante pelo Rio Grande do Sul, levando de maneira gratuita aos municípios sua palestra Lições de Vida. O único custo: um quilo de alimento não perecível, que é doado para instituições de caridade da região. Em dois anos de atuação, o empresário percorreu o interior do Estado, Serra, Porto Alegre, Região Metropolitana, Litoral e este ano também esteve em Santa Catarina. Seus ensinamentos já foram ouvidos por mais 60 mil pessoas, em mais de 130 palestras. Com cunho social, os eventos já arrecadaram mais de 83 mil kg de alimentos.

Drebes passou a se dedicar a palestras quando finalizou o processo de governança das Lojas Lebes em 2016 mas, sempre ativo, ainda divide a rotina de eventos semanais com a presidência do Conselho Administrativo da empresa. Otelio Drebes emergiu no mundo dos negócios com apenas seis anos vendendo rapaduras feitas pela mãe e há 62 anos fundou o primeiro embrião da Lebes no interior do Rio Grande do Sul.

