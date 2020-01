Educação Inscrições na rede estadual para 2020 se encerram na sexta-feira

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

O segundo período de matrículas da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2020 no Rio Grande do Sul está chegando ao final. A inscrição ou a transferência do aluno, que deve ser feita de forma online no site da Seduc (Secretaria da Educação), pode ser realizada até sexta-feira (17).

Depois, os pais ou responsáveis devem comparecer à escola designada pelo sistema entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro. O prazo vale para as inscrições dos alunos nos primeiros anos do Ensino Fundamental e Médio e para transferências dos adolescentes do 2º e 3º anos do Médio.

No caso da modalidade de EJA (Educação de Jovens e Adultos), o período de inscrição e confirmação da matrícula é diferenciado. A inscrição no site da Seduc ocorre entre os dias 6 e 22 de janeiro e a confirmação na escola designada é entre os dias 3 a 14 de fevereiro.

Documentos

As inscrições e transferências online somente serão efetivadas com a matrícula presencial nas escolas e mediante a entrega dos seguintes documentos:

* Certidão de nascimento do aluno ou RG e comprovante de escolaridade;

* Comprovante de residência do responsável e RG do responsável;

* Para alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental – CNS (Cartão Nacional de Saúde), do NIS (Número de Identificação Social) e atestado de vacinação.

Informações

Mais detalhes podem ser obtidos nas Coordenadorias Regionais de Educação, nas Centrais de Vagas do interior e na Central de Vagas de Porto Alegre, localizada na Seduc (av. Borges de Medeiros, 1.501), ou pelo telefone (51) 3288-4888.

