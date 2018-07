Inscrições para a 49ª Convenção Estadual Lojista estão abertas. Maior evento de qualificação do varejo gaúcho é promovido pela FCDL-RS e acontece em outubro

Interessados em participar da 49ª Convenção Estadual Lojista, promovida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, podem garantir vaga no evento com descontos especiais por tempo limitado. Até 31 de julho, a inscrição custa R$ 330,00. Após essa data, o valor será R$ 390,00. A edição deste ano acontece no dia 03 de outubro, na FENAC, em Novo Hamburgo (RS).

Tradicional evento de integração e qualificação dos dirigentes lojistas e empresários do setor varejista, a convenção é a grande vitrine de debates sobre as necessidades e tendências do segmento e suas relações com outros setores da economia. Em 2018, o tema será “Oportunidades de Crescimento”.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, destaca a importância dos lojistas participarem da 49a Convenção Estadual Lojista, ainda mais em um momento onde buscar a gestão pela Qualidade é um fator fundamental para se diferenciar no mundo dos negócios.

– A Convenção Estadual Lojista é um evento preparado com total dedicação pela equipe da FCDL-RS, visando aprimorar o comércio por meio da abordagem de temas como percepções, necessidades e resultados dos varejistas gaúchos, ajudando-os a buscar a sua sustentabilidade econômica. Cada vez mais, a Qualidade é fundamental para o bom desempenho empresarial. Então, o lojista que cultiva este objetivo não pode ficar de fora e deve estar em Novo Hamburgo no dia 03 de outubro – salienta Vitor Augusto Koch.

Inscrições e mais informações sobre a 49ª Convenção Estadual Lojista podem ser obtidas através do e-mail eventos@fcdl-rs.com.br ou pelo telefone (51) 3213 1777.

Deixe seu comentário: