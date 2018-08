Inscrições para a Avaliação Nacional de Vinhos, em Bento Gonçalves, começam na próxima semana

No dia 4 de setembro (terça-feira) serão abertas no site da ABE, Associação Brasileira de Enologia, (www.enologia.org.br) as inscrições para a maior degustação de vinhos já realizada. Trata-se de uma atividade que integra a Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2018. Serão 900 vagas para interessados em acompanhar uma experiência diferenciada em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, no dia 29 de setembro.

Para se ter uma ideia, o grupo participará de uma degustação às cegas das 16 amostras classificadas entre as 30% mais representativas da safra atual, que foram escolhidas por 120 enólogos dentre 351 amostras de vinhos de 50 empresas de seis Estados brasileiros. Além disso, haverá comentários, homenagens, prova de espumantes e almoço.

Mais do que um encontro, o evento é marcado por aprendizado e confraternização. O presidente da ABE, enólogo Edegar Scortegagna chama a atenção dos interessados para que fiquem atentos ao período das inscrições, pois as vagas costumam esgotar nos primeiros dias. “A Avaliação Nacional de Vinhos é a maior degustação de vinhos de uma safra do mundo e, por isso, um evento muito disputado. A paixão e curiosidade pelo mundo do vinho unem centenas de pessoas de todo o Brasil e do exterior”, reforça.

Etapa por etapa

A preparação começou ainda em junho, com a inscrição das amostras pelas vinícolas. No mês seguinte, técnicos da ABE e da Embrapa Uva e Vinho percorreram o Brasil para coletar os vinhos diretamente dos tanques de aço inox. Teve amostra que chegou a percorrer 3 mil quilômetros para chegar na Capital Brasileira do Vinho. Amostras recolhidas, a terceira etapa foi degustar e avaliar cada vinho. Este trabalho foi realizado de 14 a 23 de agosto por 120 enólogos. O resultado será divulgado no encontro no dia 29 de setembro, quando será anunciada a relação dos 30% mais representativos, ou seja, 106 amostras, diante das 351 inscritas.

Serviço:

Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2018

Dia 29 de setembro

No Parque de Eventos de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha

Inscrições:

Abrem no dia 4 de setembro, ás 08h30min no site da ABE (Associação Brasileira de Enologia)

Pela primeira vez no evento, as cadeiras serão numeradas. Depois de efetuada a inscrição e o pagamento, o participante deverá acessar o site a partir do dia 15 de setembro para reservar sua cadeira.

Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2018. (Foto: Jeferson Soldi/Divulgação) O presidente da ABE, enólogo Edegar Scortegagna. (Foto: Jeferson Soldi/Divulgação) Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2018. (Foto: Jeferson Soldi/Divulgação)

