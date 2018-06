A Fetag (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul) informa que estão abertas até o dia 13 de julho as inscrições para agroindústrias familiares, artesanatos rurais e produtores de flores que queiram participar da Expointer 2018 (26 de agosto a 3 de setembro). O processo deve ser feito pelos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais.

