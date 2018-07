Inscrições para Acampamento Farroupilha

O Movimento Tradicionalista Gaúcho abriu as inscrições para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, que acontece de 7 a 20 de setembro no parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Os piquetes interessados podem comparecer de 23 a 27 de julho na Casa do Gaúcho. O atendimento será das 9h às 11h30min e das 13h às 17h diariamente.

Deixe seu comentário: