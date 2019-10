Inscrições para adotar Largo dos Açorianos terminam nesta quarta

Os interessados em adotar o Largo dos Açorianos têm ainda esta quarta-feira (30), para encaminhar as propostas. Entregue à população reurbanizado em agosto, o local foi imediatamente ocupado por centenas de pessoas que diariamente contemplam o espaço e aumentam o fluxo de visitantes nos finais de semana. O Largo teve a paisagem qualificada, com intervenções em toda a sua extensão, e recebeu aplicação de tinta antipichação. Também ganhou iluminação cênica, paraciclos, passeio público de concreto, esplanadas, queda d’água, fontes de jatos de água, lixeiras, piso podotátil, arquibancadas, bancos em concreto e nova iluminação pública.

O secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, lembra que o patrimônio histórico foi resgatado com a exposição dos pilares da Ponte de Pedra. “A população recebeu muito bem a reurbanização e a ocupa diariamente. É mais um cartão-postal da cidade que está aberto para adoção por um parceiro”, frisa.

As propostas devem ser entregues na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (rua Luiz Voelcker, 55, sala 315, bairro Três Figueiras) até as 10h desta quarta-feira. Com a nova legislação vigente (Lei Municipal 12.583), elas podem ser apresentadas por qualquer pessoa física ou jurídica de direito privado.

O prazo previsto para adoção é de 12 meses, que poderão ser prorrogados por igual período. Os principais serviços a serem realizados pelo adotante são corte de grama, manutenção dos canteiros, limpeza dos espelhos d’água, varrição e recolhimento de lixo, manutenção preventiva das bombas hidráulicas e instalação de sinalização de educação ambiental e informativa, com placas respeitando especificações técnicas previstas no documento. Em contrapartida ao investimento, o adotante poderá instalar elementos identificadores da parceria e utilizar o local para realizar eventos e atividades institucionais.

O edital de chamamento público para obter, analisar e classificar propostas para fins de adoção integral do espaço foi publicado no Diário Oficial do dia 26 de setembro e pode ser acessado aqui.