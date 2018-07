Inscrições para bolsas de ensino superior em Porto Alegre ocorrem até quinta-feira

A Smed (Secretaria Municipal de Educação) e o Complexo Educacional Monteiro Lobato mantêm para o segundo semestre a parceria que distribui bolsas de estudos em ensino superior sem custos para Porto Alegre.

As inscrições seguem até 12 de julho, na sede da faculdade (Rua dos Andradas, 1.180, Centro Histórico). Serão distribuídas 50 bolsas de estudos com 30% de desconto para os turnos da manhã e noite, para os seguintes cursos:

Administração/manhã – 10 vagas

Administração/noite – 5 vagas

Ciências Contábeis/noite – 5 vagas

Marketing/manhã – 5 vagas

Marketing/noite – 5 vagas

Recursos Humanos/manhã – 5 vagas

Recursos Humanos/noite – 5 vagas

Logística/manhã – 5 vagas

Logística/manhã – 5 vagas

As vagas serão preenchidas de acordo com a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para concorrer às bolsas, os interessados deverão atender aos seguintes requisitos: residir em Porto Alegre, nacionalidade brasileira, renda familiar mensal per capita não superior a três salários mínimos nacionais, ensino médio completo, não possuir diploma em curso de nível superior e não ser beneficiário de outro tipo de bolsa.

A divulgação dos resultados será no dia 13 de julho, e o período de matrículas ocorre entre os dias 16 e 20 de julho. O início das aulas será em 6 de agosto.

Cronograma

Inscrições: 2 a 12 de julho

Resultados: 13 de julho

Matrícula: 16 a 20 de julho

Início das aulas: 6 de agosto

