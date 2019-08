Inscrições para bolsas remanescentes do Prouni estão abertas

A partir desta segunda-feira (5), as inscrições para as bolsas de estudo que não foram preenchidas no processo seletivo regular do Programa Universidade para Todos (Prouni) estão abertas e vão até 30 de setembro. O prazo para aqueles que ainda não estão matriculados em uma instituição de ensino é um pouco mais curto e termina na semana que vem, no dia 16 de agosto.

Os candidatos que realizarem a inscrição terão dois dias úteis para comparecer à instituição de ensino onde pleiteiam uma bolsa de estudos para comprovar as informações prestadas. A inscrição deverá ser feita pelo site do Prouni.

Ao contrário do processo seletivo regular, que exige que os participantes tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, agora o estudante pode ter participado de qualquer uma das edições do Enem a partir de 2010. A nota mínima, no entanto, continua sendo exigida. O participante precisa ter tirado uma pontuação igual ou superior a 450 nas provas e nota maior que zero na redação. Podem concorrer também os professores da rede pública de ensino.

