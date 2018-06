Inscrições para curso de Medicina na Universidade Feevale estão abertas até 4 de julho

Estão abertas, até as 18h do dia 4 de julho, as inscrições para o curso de Medicina da Universidade Feevale. As aulas se iniciam dia 30 de julho, no Câmpus II (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo). As inscrições podem ser realizadas no setor Atendimento Feevale dos câmpus I e II ou pelo site www.feevale.br/medicina, onde também é possível acessar o edital completo.

O ingresso se dará por meio de resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos anos de 2015, 2016 e 2017. A Feevale adotará o critério de Inclusão Regional, que tem por objetivo estimular o acesso dos estudantes que concluíram todo o Ensino Médio no entorno da Universidade. Essa política de ação inclusiva será feita por meio de um acréscimo de 2% na média final de classificação obtida pelo candidato que concluiu todos os anos do Ensino Médio nas seguintes cidades: Araricá, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Igrejinha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, Presidente Lucena, Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara e Três Coroas.

São oferecidas 30 vagas neste processo seletivo. Os estudantes selecionados participarão de atividades práticas desde o primeiro semestre de formação, com atendimento à comunidade na rede de atenção básica dos municípios de Novo Hamburgo, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti e Sapiranga, nos hospitais conveniados (como, por exemplo, o Hospital Municipal de Novo Hamburgo, o Hospital Regina e o Hospital de Sapiranga) e no Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES), localizado junto ao Câmpus II da Feevale.

Inscrições:

On-line: www.feevale.br/medicina

Presencial: Atendimento Feevale (Novo Hamburgo)

Câmpus I: Av. Dr. Maurício Cardoso, 510, 1º andar, sala 112, de segunda a sexta-feira, das 8 às 22h15min

Câmpus II: ERS-239, 2755, térreo do prédio Lilás, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h15min; sábado, das 8h às 12h

Publicação das inscrições homologadas: 11 de julho

Resultado do processo: até 13 de julho

Chamada de suplentes: a partir do dia 17 de julho

Início das aulas: 30 de julho

