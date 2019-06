Inscrições para cursos técnicos em escolas estaduais podem ser realizadas até sexta-feira

Quem deseja obter a profissionalização em um curso técnico pela rede estadual de educação tem até a próxima sexta-feira (28) para se candidatar a uma vaga. De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), estão sendo oferecidas mais de 9 mil vagas em 45 cursos em todo o Rio Grande do Sul. Além do Curso Normal (para formar professores dos anos iniciais), são ofertadas vagas em 11 eixos tecnológicos, que contemplam as áreas de informática, indústria, infraestrutura, serviço, saúde, comércio, administração, campo e turismo.

As inscrições podem ser realizadas pela internet, no site da Seduc, onde também é possível verificar a disponibilidade dos cursos em cada município e o funcionamento do processo de seleção. O candidato deve acessar o ícone “Serviços e Informações” e clicar no item “Matrícula na Escola Pública”. Os cursos são gratuitos e podem se inscrever os alunos que estejam no Ensino Médio, ex-estudantes ou aqueles que estiverem dispostos a trabalhar concomitantemente ao estudo regular. O início das aulas está marcado para o dia 5 de agosto.

