Inscrições para cursos técnicos seguem até sexta-feira (28)

As inscrições para os cursos técnicos nas escolas de educação profissional do Estado estão abertas e seguem até sexta-feira (28). São oferecidas mais de 9 mil vagas e 45 tipos diferentes de cursos que podem ser realizados por alunos que estejam cursando o Ensino Médio, ex-estudantes ou aqueles que estiverem dispostos a trabalhar de forma simultânea ao estudo regular.

Além do Aproveitamento de Estudos do Curso Normal, estão sendo ofertados cursos em 11 eixos tecnológicos, que contemplam as áreas de Informática, Indústria, Infraestrutura, Serviço, Saúde, Comércio, Administração, Campo e Turismo.

O início das aulas no segundo semestre está marcado para o dia 5 de agosto.

Conforme a assessora do Departamento de Planejamento (Deplan), Neri Barcelos, é muito importante que os estudantes fiquem atentos para não perderem a oportunidade. “Pedimos que os alunos cuidem as datas para não deixarem de se qualificar através dos cursos técnicos”, ressalta.

Confira o cronograma do edital divulgado pela Secretaria da Educação

