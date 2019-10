Inscrições para guarda-vidas civil temporário estão abertas

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) abriu processo seletivo para a contratação de até 600 guarda-vidas civis temporários. Os profissionais irão atuar de novembro de 2019 a abril de 2020, podendo esse período ser reduzido conforme necessidade do CBMRS.

Os guarda-vidas civis executarão funções relacionadas à atividade de salvamento aquático, sempre supervisionados e sob comando dos bombeiros militares, aos quais estarão, administrativa e operacionalmente, subordinados. Para a contratação, será realizado teste de aptidão física (TAF) e duatlon (corrida na areia e natação), além dos exames de saúde física e mental. No período de treinamento, os guarda-vidas civis receberão R$ 2.000. Na contratação, o valor terá acréscimo de 100% a título de risco de vida.

As inscrições poderão ser realizadas através do site do CBMRS até o dia 15 de outubro.

