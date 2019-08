Inscrições para I Bienal de Arte Têxtil em Porto Alegre estão abertas

Quem tiver interesse em inscrever-se para a I Bienal de Arte Têxtil em Porto Alegre, tem até o dia 30 de agosto. O evento acontece entre 12 de novembro e 20 de dezembro e terá exposição de artes visuais contemporâneas, encontros e cursos. O projeto serve para apresentar as tendências e os diferentes trabalhos de áreas que se mesclam na arte e na economia criativa. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail fibra@atelierplanob.com.br.

A mostra coletiva busca fomentar a convergência entre diferentes propostas de artes visuais contemporâneas ligadas às artes têxtil e à cultura brasileira, propondo reflexões e ações sobre o planeta em que vivemos, a partir da sustentabilidade e do respeito entre todos os seres.

Com o tema “Sustentabilidade: um olhar sobre as suas diversas possibilidades”, a Bienal de Arte Têxtil contará com a participação de artistas de diferentes regiões do Brasil, selecionados por edital. Além disso, ocorrerá a exibição de, aproximadamente, 100 obras que abrangerão as mais variadas linguagens no âmbito das artes visuais contemporâneas, alinhadas às questões do desenvolvimento sustentável.

As exposições serão em locais públicos e privados, com infraestrutura e segurança, reconhecidos da cidade de Porto Alegre: Galeria de Arte do DMAE, Jardim do DMAE, Chico Lisboa Espaço Cultural, Plano B Espaço Cultural e Sesc Centro. Além da mostra coletiva acontecerão oficinas, conversas públicas entre artistas selecionados, artistas convidados e público.

