Inscrições abertas para a III Rodada de Negócios de Sociedades de Advogadas em Porto Alegre

A III Rodada de Negócios de Sociedades de Advogadas, evento que promove momentos de reflexão e debates sobre temas inerentes à atuação advocatícia e ao empreendedorismo feminino no ramo, será realizada na próxima sexta-feira (5), em Porto Alegre.

O tema desta edição será “A Comunicação na Advocacia”, voltado às sócias de escritórios constituídos somente por mulheres ou com estas na condição de principais integrantes e gestoras. Para a advogada Thaís Felix, uma das organizadoras, o anseio de agenda regular para discussão de assuntos atinentes ao exercício da advocacia, bem como de gestão, é evidente: “A intenção é abordar pontos de conexão identificados e o quanto podem impactar favoravelmente no cenário jurídico brasileiro”, destaca.

O grupo é formado por 50 advogadas, representantes de 15 escritórios da Região Metropolitana. De acordo com a advogada Débora Sant´Anna, também organizadora do evento, o tema foi escolhido a partir da percepção da existência de dúvidas sobre o como e de que forma as advogadas empreendedoras devem comunicar as expertises de atuação ao mercado.

SERVIÇO:

O que? III Rodada de Negócios de Sociedades de Advogadas – networking, palestra pocket, discussão sobre temas que importam às sociedades femininas, apresentação da expertise dos escritórios participantes.

Quando? 05/07/2019, das 8h30min às 11h30min

Onde? Avenida Nilo Peçanha, 2825, Auditório, Porto Alegre/RS

Quem? Sócias de escritórios constituídos somente por mulheres ou com estas na condição de principais integrantes e gestoras.

Inscrições: rodadaadvogadas@gmail.com até 04/07/2019

Investimento: R$ 20,00

Deixe seu comentário: