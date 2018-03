O Prêmio Lila Ripoll de Poesia, instituído pela Assembleia Legislativa do RS em 2004, está com inscrições abertas de 30 de março a 30 de maio. O prêmio, que está da 13ª edição, tem como intuito fomentar o desenvolvimento cultural e estimular a criação artística. As inscrições devem ser efetuadas através do envio de poesias para o e-mail lila.ripoll@al.rs.gov.br.

