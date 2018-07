Circuito de Tênis Gaúcho em Caxias

A etapa Caxias do Sul do Circuito de Tênis Gaúcho acontece neste sábado e neste domingo, dias 7 e 8 de julho, nas quadras do Recreio da Juventude. O Circuito de Tênis Gaúcho tem realização da ALEC (Associação Leopoldense de Esporte e Cultura), com patrocínio da Stihl e Banrisul, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte do governo federal.

