Inscrições para o Encceja podem ser realizadas a partir desta segunda-feira

Quem deseja concluir seus estudos, já pode se inscrever, a partir desta segunda (20), para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). O exame é destinado às pessoas que não conseguiram terminar os ensinos fundamental e/ou médio na idade apropriada e querem obter o certificado. As provas serão aplicadas em 611 municípios do país.

Para realizar as provas de ensino fundamental, o estudante precisa ter pelo menos 15 anos e, para quem deseja adquirir o diploma do ensino médio, a idade mínima é de 18 anos. O processo é gratuito e deve ser feito pelo Sistema Encceja até 31 de maio. É possível estudar para o exame por meio das provas de edições anteriores ou pelo material para estudo que está disponível na página do Encceja. Esse material é composto por um volume introdutório, quatro volumes de orientações aos professores, quatro volumes de orientações aos estudantes do ensino fundamental e outros quatro para o ensino médio.

Os participantes que atingirem a nota mínima em pelo menos uma das áreas de conhecimento, mas não em todas, recebe a declaração de proficiência naquela área. Ela não vale como certificado de conclusão dos ensinos fundamental ou médio, mas possibilita que o candidato participe das próximas edições do exame, sem ter que refazer as provas nas quais ele já passou. Quem se inscreveu para fazer a prova em 2018 e não compareceu, deverá justificar o motivo da ausência.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza a prova, a edição do Encceja 2019 terá novidades. A principal delas está na acessibilidade para pessoas com deficiência, pois esta é a primeira vez em que o edital do exame tem uma versão em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além disso, haverá mais rigidez a respeito da segurança durante a aplicação do exame. Todos os lanches levados pelos participantes serão revistados e, quem deixar aparelhos eletrônicos emitirem som durante a aplicação, será eliminado imediatamente. As provas serão aplicadas em turno integral no dia 25 de agosto.

