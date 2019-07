Os novos talentos da música da Capital poderão se inscrever até 26 de julho no Festival de Música de Porto Alegre. Após nove anos, a prefeitura volta a realizar o evento que tem o objetivo valorizar a produção musical da cidade, incentivando o surgimento de talentos e promovendo a integração com o público. As etapas classificatórias serão realizadas no mês de setembro, por regiões da cidade.

