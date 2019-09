Estão abertas as inscrições para a oitava edição do Fórum Municipal do Trabalho que será realizado dia 15 de outubro, das 13h30 às 17h30, no Teatro do Sesc (av. Alberto Bins, 665). As inscrições são limitadas a 300 lugares e podem ser feitas no link http://abre.ai/forumcme. Os participantes recebem certificados com carga horária de 4h. O tema de 2019 é a importância do empreendedorismo.

