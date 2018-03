Encerram às 22h do dia 15 de abril, as inscrições para o Seminário Internacional Sobre Festivais de Artes Cênicas – INTERCENA. Os encontros, que vão ocorrer de 24 a 27 de abril, das 10h às 18h, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa, serão realizados em quatro etapas. As inscrições são gratuitas e o seminário aberto para todos os interessados.

