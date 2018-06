Inscrições para o Programa Jovem Aprendiz

O prazo para se inscrever no Programa Jovem Aprendiz dos Correios termina nesta quinta. São 4.983 vagas em todo o País, mais formação de cadastro reserva. O programa oferecerá aos jovens a formação de Assistente Administrativo e Assistente de Logística. O candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos e estar matriculado na escola e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.

