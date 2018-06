Inscrições para o Programa Jovens Embaixadores 2019 vão até 12 de agosto

A Embaixada dos Estados Unidos informa que as inscrições para a décima sétima edição do Programa Jovens Embaixadores, intercâmbio estudantil de três semanas nos Estados Unidos, vão até 12 de agosto. Estudantes do ensino médio da rede pública brasileira, de 15 a 18 anos, que são exemplos em suas comunidades em virtude de sua liderança e trabalho voluntário, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa, são convidados a se candidatar.

Quer saber mais sobre o programa e como se inscrever? Visite o site: www.facebook.com/jovensembaixadores.

