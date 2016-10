Inscrições para o Programa Jovens Profissionais Laureate Brasil vão até dia 30

A Laureate Brasil, integrante da rede internacional de ensino superior Laureate International Universities prorrogou até o dia 30 de outubro o prazo das inscrições do Programa Jovens Profissionais Laureate Brasil. Este ano, a empresa seleciona trainees com perspectiva de desenvolvimento com até dois anos de formados, em seis cidades brasileiras. Para o sul, há vaga de Trainee Acadêmico.

Para estar apto a uma das vagas, o candidato deve ter concluído a graduação entre e , inglês avançado e disponibilidade para viagens ou para mudança de cidade. Os currículos devem ser enviados através do site Jovens Profissionais Laureate (www.laureate.com.br/jovensprofissionais)

O processo seletivo 2016/2017 será realizado por meio de testes on-line de inglês e raciocínio lógico, bem como envio de ‘Selfies’ (vídeos de apresentação dos candidatos). Os aprovados nesta fase participarão de dinâmicas de grupo, avaliação oral de inglês, entrevistas por competência, painéis e entrevistas com gestores das áreas.

“A Laureate faz parte de uma rede mundial, com diferentes perfis de instituições, o que amplia as oportunidades de carreira. Além disso, possui programas de gestão de talentos que proporcionam aceleração para seus profissionais, mesmo após já terem assumido posições de liderança”, explicou a gerente Corporativa Sênior de Desenvolvimento Organizacional da Laureate Brasil, Marcela Niemeyer.

Os escolhidos para o programa vão trabalhar nas instituições que integram a Laureate Brasil em São Paulo (nos Complexo Educacional FMU/FIAM-FAAM, Universidade Anhembi Morumbi e EAD Laureate), em Manaus (no Centro Universitário do Norte – UniNorte), em Feira de Santana (na Unifacs), (para a Universidade Potiguar – UnP), Porto Alegre (UniRitter e Fadergs), Recife (FG e FPB). Durante o programa, os jovens contam com sessões de coaching, além de acompanhamento constante.

