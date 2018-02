As inscrições para o Vestibular complementar da ESPM-Sul já estão abertas e se estendem até 28 de fevereiro, quarta-feira, exclusivamente via online no site da ESPM (www.espm.br).A prova ocorrerá no dia 1 de março, quinta-feira, das 15h às 20h, na sede da instituição, localizada na Rua Guilherme Schell, 268, bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. Serão avaliadas questões de Português (20), Matemática (20), Humanidades e Cultura Geral Contemporânea (30), Inglês (10) e Redação. As aulas se iniciam em 05 de março.

As vagas são para todos os cursos de graduação que a instituição oferece: Administração, Publicidade e Propaganda, Design – Comunicação Visual, ou Moda Jornalismo e Relações Internacionais. Os interessados podem se inscrever pelo sitewww.espm.br/vestibularsul e o valor da inscrição é de R$ 90. A divulgação do resultado ocorrerá pelo site da Escola (www.espm.br) no dia 2 de março, a partir das 17 horas.

As matrículas ocorrerão nos dias 5 e 6 de março, das 14h às 20h.Mais informações pelo telefone (51) 3218-1400 e/ou pelo e-mail centralinfo-rs@espm.br. Outra opção de ingresso na instituição é por meio da nota do ENEM(Exame Nacional do Ensino Médio). Para fazer a opção, deve-se apresentar média final mínima de 550 pontos, e nota mínima de 550 pontos em redação; ambas as pontuações precisam ser obtidas no mesmo exame.O resultado da seleção será divulgado no dia 2 de março, sexta-feira, a partir das 17h, no site da instituição.

