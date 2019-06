As inscrições para os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul (Jirgs) 2019 estão abertas até 1° de julho. A competição é organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer, em parceria com as prefeituras municipais. O titular da pasta, João Derly, esteve em Pelotas realizando vistorias técnicas nos ginásios que serão sede da final. Mais informações pelo telefone (51) 99325-8911.

Deixe seu comentário: