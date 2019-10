Já está aberto o processo seletivo público para residência médica do HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) no ano que vem. As vagas contemplam diferentes áreas e especialidades, com inscrições até 18 de outubro e provas no dia 9 de novembro. Os editais do concurso podem ser obtidos no site da Fundação Médica do Rio Grande do Sul – www.fundacaomedicars.org.br.

Deixe seu comentário: