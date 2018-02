Inscrições para uso do Estúdio Geraldo Flach

A Secretaria Municipal da Cultura está recebendo inscrições para a utilização do Estúdio Geraldo Flach. As inscrições devem ser feitas até 1º de março, das 14h às 18h, no Estúdio Geraldo Flach, junto ao Teatro de Câmara Túlio Piva, na rua da República, 575, na Capital. O concurso é para seleção de propostas para a utilização do estúdio, visando oportunizar o lançamento de novos artistas.

