A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está recebendo inscrições de candidatos interessados em participar da triagem para preenchimento de vagas no segmento de Artesanato e Antiquários do Brique de Sábado na Redenção, em Porto Alegre. As inscrições encerram-se nesta sexta-feira (16), e podem ser feitas das 9h às 11h30 e das 14h às 17h, na sede da SMDE.

